Folk går forbi portrettene foran den franske nasjonalforsamlingen i Paris, av de franske statsborgerne Cecile Kohler, 40, til venstre, og Jacques Paris, 72, som har vært fengslet i over 3 år i Iran. Bildet er tatt torsdag 3. juli 2025. Foto: AP Photo/Aurelien Morissard/NTB

Iran:

Anklager to franske statsborgere for å ha spionert for Mossad

To franske statsborgere, Cécile Kohler og Jacques Paris, som har vært holdt i varetekt i over tre år i Iran, er anklaget for «spionasje» for Mossad. Nå sitter de innesperret i et bombet iransk fengsel.