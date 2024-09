Norge IDAG

Israels FN-utsending, Danny Danon sier at landet foretrekker en diplomatisk løsning på krisen, men at alle muligheter er på bordet om dette ikke fører fram. Samtidig sier Iran at de vil stå med Libanons folk med alle midler. Foto: NTB / AP / Frank Franklin II

Israel:

– Åpne for en diplomatisk løsning i Libanon

Israel sier de er åpne for en diplomatisk løsning i Libanon, men at de ikke skyr noen midler for å nå målet om å bekjempe Hizbollah.