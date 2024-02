Norge IDAG

Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman smiler til Vladimir Putin under samtaler i Al Yamamah-palasset i Riyadh, 6. desember 2023. Foto: Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP/NTB.

USA og Saudi-Arabia gjenopptar samtaler:

Åpner for normalisering av forholdet til Israel

Etter at samtalene om et tettere forsvarssamarbeid ble satt på vent 7. oktober, har amerikanske representanter vært på besøk hos kronprins Mohammed bin Salman i Saudi-Arabia. En ny forsvarsavtale, som innebærer at Saudi-Arabia normaliserer forholdet til Israel skal være på trappene.