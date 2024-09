Norge IDAG

Arbeiderbevegelsen – Israels beste venn?

I 1960 solgte Norge tungtvann til Israel. Det var Ap-høvdingen Einar Gerhardsen og hans regjerning som sto for avgjørelsen. Selv om intensjonen tilsynelatende var at tungtvannet skulle brukes til fredelige formål, hjalp Norge i realiteten til at Israel kunne utvikle atomvåpen.