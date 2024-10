Norge IDAG

7. oktober starter fakkeltoget på Festplassen i Bergen, og går rundt Lille Lungegårdsvann og tilbake til Festplassen. Foto: Norge IDAG / Arkiv

Arrangerer fakkeltog 7. oktober i Bergen

MIFF Bergen vil minnes det som skjedde for et år siden, da Israel ble angrepet og utsatt for hat og vold.