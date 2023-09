Norge IDAG

Flere hundre studenter lot seg døpe i Alabama 13. september i år. Foto: Unite Auburn/Facebook

Hevder universitet bryter grunnloven:

Ateister vil forby trenere å delta på kristne arrangement

At flere hundre studenter lot seg døpe ved et universitet i Alabama faller i dårlig jord hos en ateistisk lobbygruppe. De forsøker nå å hindre at trenere ved universitetet får delta på evangeliske arrangement.