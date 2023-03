Norge IDAG

Signature Bank er en av de amerikanske bankene som nylig gikk konkurs. Foto: NTB/AP/Seth Wenig

Bankkrise – og hvorfor politikere/økonomer bør holde seg unna boligene våre

Min oldefar, Lars Loss Apelthun, var vitne til det man på engelsk kaller et «bank-run». Alle springer til banken for å ta ut pengene sine, samtidig. Fortellingen om dette er at da hans kone Alis så at naboer og bygdefolk sprang til banken for å ta ut penger, så spurte hun ham: «Skal ikke du også springe å ta ut pengene dine av banken?» Apelthun, som hadde vært med å starte banken, skal da ha sagt: «Hvis alle springer for å ta ut pengene sine av banken, så vil det jo være helt sikkert at banken går konkurs.»