Tema for bedehusfestivalen var Hjertelys, noe som viser til Jesus som gir livets lys og lys på vandringen. Foto: Agnar Klungland

Bedehusfestivalen på Sørlandet - favnet vidt, bredt og dypt

Bedehusfestivalen i den lille sørlandsbygda Finsland i Kristiansand kommune favnet vidt, bredt og dypt. Den er unik i bedehussammenheng her i landet. Takket være mange unge voksne ble festivalen mer enn en festival. Den gav mye til ettertanke og etterlevelse. Et imponerende arrangement som satte spor uansett alder. En profilering av bedehuset som mange har mye å lære av. En kraftig vekker for bedehusfolk: Gå derfor ut!