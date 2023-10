Norge IDAG

Belgisk politi undersøker åstedet i Brussel sentrum mandag kveld. Den mistenkte stakk angivelig fra stedet på scooter. Foto: Nicolas Landemard / AP / NTB

To svensker drept i IS-inspirert angrep:

Belgisk påtalemyndighet: Angrepet i Brussel hadde som mål å ramme svensker

Angrepet i Brussel mandag kveld hadde som mål å ramme svenske borgere og var inspirert av IS, ifølge belgisk påtalemyndighet. Så langt er det meldt at to svenske statsborgere er drept og ytterligere en person skadd i angrepet. Ingen er pågrepet i saken så langt.