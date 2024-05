Norge IDAG

MOLDE: Den grove overgrepssaken ved Molde domkirke fra 2023 blir nå behandlet i Møre og Romsdal tingrett. Foto: Ernst Vikne, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Ber om frifinning for voldtekt fordi han ikke kjenner norsk kultur

En jente på bare 14 år ble brutalt gruppevoldtatt utenfor Molde domkirke i fjor sommer. Det skjærer i hjerte at slikt kan skje i en liten by som Molde. Det var utenkelig for bare kort tid siden.