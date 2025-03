Norge IDAG

BARNEBOK: Anette Thun Flatin med sin nye barnebok, «Kveldsbønn – ved sengekanten». Foto: Privat

Bønner fra et barnehjerte – utgitt i ny bok

Med mor på senge-kanten når kveld møter natt, før de små øynene lukker seg ... Der starter denne boken. Det er tid for to små og to litt større hender å strekke seg mot Gud og be før dagen er omme. De ber om det store i livet og – om det lille. En vakker og enkel bok har nettopp blitt til – uttrykksfull, med tillit til Gud som bryr seg om både det som har vært og det som komme skal. I bokens start som i bokens slutt – sitter mor der og ber med barnet sitt. Forvandlingens time skjer fra perm til perm.