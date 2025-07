Norge IDAG

Brutte relasjoner

For en god del år tilbake – kanskje 30 år – deltok jeg på et kristent møte i en menighet på Gjøvik. Dagens tema var «Brutte relasjoner». Det ble sagt mye om hvor viktig det er for oss mennesker at vi gjør det vi kan for, om mulig, å gjenopprette relasjoner som har blitt brutt – på grunn av vårt forhold til hverandre som medmennesker, men også på grunn av vårt forhold til Gud.