«One Big Beautiful Bill» (Et stort vakkert budsjett) ble signert 4. juli, på USAs nasjonaldag. Foto: NTB / AP / Julia Demaree Nikhinson

Anita A. Sæle:

Budsjettet for USA er vedtatt og signert

«One Big Beautiful Bill» (Et stort vakkert budsjett) er på 900 sider og inneholder valgløftene til Donald Trump og for så vidt det republikanske partiet. Debatten har vært hard. Hele det demokratiske partiet stemte mot budsjettet. 218 av 220 republikanere stemte for.