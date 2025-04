Norge IDAG

BØNNEFROKOST: Over 400 deltakere fikk med seg rikholdige retter for både kropp og sjel under Jerusalem Prayer Breakfast Oslo. Foto: Trine O. Hansen.

Jerusalem Prayer Breakfast samlet over 400 til sterk konferanse i Oslo:

Budskap til Norge: – Skuta må snu

Over 400 Israel-venner fylte den store hotellsalen på Sas Radisson Alna torsdag 3. april til fredag 4. april. Folk fra hele verden kom til Norge for be for Israel, og vårt eget land, i en tid med mye antisemittisme. Fra Israel kom flere Knesset-representanter.