STERK FOR JESUS: David Haraldsen sier han har kastet medaljesamlingen fra den gang han drev med styrkeløft. Nå er det menneskers frelse som gjelder. Her er han på vei til Russland for å forkynne evangeliet. Foto: Eli Bondlid

David vant NM i styrkeløft, sloss og drev med boksing, men

Da han tok imot Jesus – ble det å vitne om Gud viktigst

Vitnesbyrd: David Haraldsen vokste opp like ved Sarons Dal og med Aril Edvardsens sterke forkynnelse. Deretter ble det Livets Ord i Uppsala hvor han gikk kristen grunnskole. Men han havnet ut i utlendighet, drakk, brukte narkotika, stjal og sloss. Han drev også med styrkeløft og vant NM. Etter at han overga sitt liv til Jesus, har han kastet premiesamlingen for å vie livet sitt til å forkynne evangeliet.