DAMELAG MED TO KJØNN: Faksimile fra the Telegraphs dekning av saken. Foto: Faksimile

Damelag med fem «transpersoner» ga motspiller benbrudd

Foreldre fryktet for barnas sikkerhet og tok barna ut av kvinnecupen, der damelaget Flying Bats FC of New South Wales med fem transpersoner vant, og stakk av med premien på 1000 dollar.