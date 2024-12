Norge IDAG

Det fornyede Davids tårn i Gamlebyen i Jerusalem, er nå tilgjengelig for alle. Foto: Tower of David Museum

Jerusalem:

Davids tårn er blitt tilgjengelig for personer med funksjonsnedsettelser

For å markere FNs internasjonale dag for personer med nedsatt funksjonsevne neste uke, arrangerer Davids tårn i Jerusalem en global, nettbasert konferanse med fokus på tilgjengelighet. Nettopp i Davids tårn har et kostbart prosjekt gjort underverker for tilgjengeligheten for alle.