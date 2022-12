Norge IDAG

Debattinnlegg

Den forferdelige krigen

Ikke alle russere er onde mennesker. Men krigen de fører i Ukraina er grusom. Flere tusen russere har flyktet fra landet, og tusenvis av russere er fengslet.Grunnen er at de er i mot denne spesialoperasjon, det Putin kaller krigen. Alt for 14 år siden begynte krigen mot Ukraina uten at Vesten gjorde noe med det. Flere tusen ukrainske soldater mistet livet, men også sivile. Dette var jo på grunn av seperatistene, som holdt med Russland.