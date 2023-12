Norge IDAG

Styreleder Kjetil Lorentzen under DNIs sommerkonferanse 2023. Foto: Den Norske Israelsmisjon (DNI)

Den Norske Israelsmisjon oppfordrer til bønn og solidaritet

Den 7. oktober ble verden vitne til et brutalt terrorangrep utført av Hamas mot Israel. Over 1400 mennesker ble drept, den overveldende majoriteten av dem var sivile. I ettertid har verden blitt kjent med den brutale fremgangsmåten hvor sivile har opplevd tortur, lemlestelse og voldtekter. Over 230 mennesker ble også bortført og tatt som gisler. Alt fra babyer til eldre mennesker, noen av dem er også holocaust-overlevende.