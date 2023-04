Norge IDAG

TALE FRA GILBOAFJELLET: Her står Harald Mydland på bibelsk grunn på Gilboafjellet i Israel og taler på storskjerm til publikum under Oslo Symposium. Han sier at det jødene trenger mest, er å bli velsignet med frelsen i Jesus. Foto: Eli Bondlid

Oslo symposium 2023:

– Den største velsignelse vi kan gi Israel, er evangeliet om at Jesus er deres Messias

Harald Mydland – misjonær i den verdensvide kirke – på storskjerm fra Gilboafjellet

— Israel trenger nå mye støtte og hjelp, men det de trenger mest er Jesus, sier Harald Mydland. Den største delen av befolkningen i Israel vet ikke at Jesus er Messias. Men en vekkelsens vind har blåst over Israel siden 1948. Antall messianske jøder er mangedoblet. Han erfarer nå stor åpenhet for evangeliet i Israel.