Store ødeleggelser i Derna etter den massive flommen, som beskrives som en tsunami. Foto: Jamal Alkomaty / AP / NTB

Libya:

Desperat leting etter savnede

5300 mennesker er funnet døde etter flommen i Derna, ifølge en libysk minister. Enorme vannmasser rammet byen da ekstremregn fikk to demninger til å briste. Over to døgn etter katastrofen er dødstallene fortsatt sprikende. Luftfartsminister Hichem Abu Chkiouat i regjeringen i Øst-Libya sa onsdag at 5.300 er funnet omkommet.