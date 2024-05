Norge IDAG

KRISTEN-KONSERVATIV: Det er en dreining over mot høyre-politikk i Europa nå, noe som har en stor betydning innen mange felt, påpeker Jan-Aage Torp. Foto: Oslo-kirken

– Det blåser en blå vind over Europa

Datoene 6. til 9. juni er et viktig tidspunkt å merke seg, for alle som er opptatt av Israel. Da er det parlamentsvalg i Europaparlamentet, og alle tegn tyder på at det i europeisk samfunnsliv er en dreining mot mer konservative blå verdier, påpeker Oslo-pastor Jan-Aage Torp, som er medlem av Israel Allies Foundation Europe.