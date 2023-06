Norge IDAG

EN KRISTEN PLIKT: Hvis vi tenker at skaperverket kun er til nytelse kun for oss selv, er det et frafall fra Guds plan, sier Sigurd Grindheim om forvalteransvaret Gud har satt oss til. Foto: Eli Bondlid

Doktor og professor Sigurd Grindheim om vårt ansvar i «Det grønne skiftet»

– Det er en kristen plikt å gjøre noe for bremse de skadelige klimaendringene

– Gud er glad i sitt skaperverk. Han har satt oss til å forvalte naturen, men ikke skade den. I dag ser vi resultatene av overforbruket vårt. Vi driver rovdrift på skaperverket i stedet for å forvalte det. Og vi har et særlig ansvar for Jesu minste små, sier Sigurd Grindheim.