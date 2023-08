Norge IDAG

Kommentarartikler

Fargerike israelere protester under åpningen av Tel Avivs nye bybane, 18. august 2023. Foto: AP Photo/Ohad Zwigenberg/NTB.

Et lys i mørket:

Det fargerike israelske demokratiet

I stedet for å bedømme Israel med kritisk blikk og negative grunnholdninger, skulle vi åpne opp for å lære av dem, om hva det innebærer å være et levende demokrati i vår tid. For israelerne er lykkeligere enn nordmenn.