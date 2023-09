Norge IDAG

Full frihet: Etter mange tiår med stadig mindre trosfrihet i Amerika har det nå snudd. I Amerika oppfordrer Matt Krause alle kristne til å benytte seg av den gylne muligheten og sette opp kristne symboler i det offentlige rom. – Det kan snu her også skriver sjefredaktør Trine Overå Hansen. Foto: Illustrasjon: AH.

Det kan snu her også

Advokat Matt Krause fra First Liberty Institute, var tydelig i sin tale: Dette er en gullalder for å gjenopprette tro i Amerika, sa han under Pray Vote Stand Summit i et seminar 16. september. I mange tiår har det gått feil vei, med forbud mot bønn i skolen, forbud mot kristen undervisning, forbud mot å sette opp symboler for kristen religion. Den kristne advokaten poengterte at den første loven om utdannelseplikt i USA, ble gjort gjeldende i Connecticut. Den ble vedtatt fordi barna måtte kunne lese så de kunne få tilgang til Guds ord og stå imot djevelens listige angrep.