– I Baptistkirken Norge er Bibelen, Guds ord, rettesnor for liv og lære. Dersom Baptistsamfunnet går i liberal retning, går enten min menighet ut av kirkesamfunnet eller så har de skrevet under på min oppsigelse, sier Svein Arild Reiersølmoen, pastor i Arendal baptistmenighet, til Norge IDAG. Foto: Arendal baptistmenighet.

Opprør i Baptistsamfunnet:

Det liberale mindretallet avviser flertallsvedtak

Pastor i Arendal Baptistmenighet reagerer

Et liberalt mindretall i Baptistkirken kjemper mot et konservativt flertallsvedtak angående synet på homofili og likekjønnet ekteskap. Svein Arild Reiersølmoen, pastor i Arendal baptistmenighet, sier til Norge IDAG at han stiller seg undrende til dem som vil forsøke å sette Guds ord til side ved en demokratisk flertallsavgjørelse. – Dersom Baptistsamfunnet går i liberal retning, går enten min menighet ut av kirkesamfunnet eller så har de skrevet under på min oppsigelse, sier han.