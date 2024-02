Norge IDAG

GISLER BLE BERGET: Fernando Simon Marman (61) og Norberto Louis Har (70) ble reddet ut, og er nå gjenforent med sine familier. Foto: Skjermdump fra X (tidligere Twitter)

Løslatte gisler:

– Dette er et vendepunkt

– Flere operasjoner er i vente, sa Gallant etter at det mandag ble klart at to av de bortførte gislene nå er reddet.