Åstedet for terrorangrepet i Oslo sentrum 25. juni 2022, fotografert dagen etter. Gjerningsmannen, Zaniar Matapour, er dømt til 30 års forvaring. – Dobbeltmoralen melder seg for Norge, når vår utenriksminister mener at Matapour sine «halvbrødre» skal belønnes med egen stat, Palestina, skriver Anita A. Sæle. Foto: NTB/AP/Sergei Grits