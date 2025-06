Norge IDAG

Israelske etterretningsagenter brukte eksplosive droner og presisjonsvåpen for å bane vei for bombefly mot iranske atominstallasjoner og andre mål. Foto: The Guardian/ Mossad

Iran-angrepet:

Droner og presisjonsvåpen banet vei for bombefly

Se unikt opptak av at israelske etterretningsagenter brukte eksplosive droner og presisjonsvåpen for å bane vei for bombefly mot iranske atominstallasjoner og høytstående mål.