Effektiv og irrelevant

I oktober 2023 utkom det en bok på Columbia University Press/de Gruyter som heter «The Christian Right in Europe», der Undertittelen er «Movements, Networks and Denominations». Boken er redigert av Gionathan Lo Masolo, som er statsviter og forfatter. Han fokuserer på skjæringspunktet mellom religion, politikk i det ytre høyre, og uthuling av demokrati i Europa.