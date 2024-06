Norge IDAG

Elieser 6 – flytende båthotell under «Moster24»

Bedehus-båten Elieser 6 lå til kai på Mosterhavn under «Moster24» – 1000-årsfeiring for kristenretten i Norge. For anledningen var båten nymalt, lugarene vasket og proviant innkjøpt. Mens Mosterhavn mottok et storinnrykk av folk, fungerte Elieser 6 som et båthotell.