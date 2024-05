Elitene foretrekker desinformasjon

Mediakrigen: – Den pågående mediekrigen mot Israel intensiveres dag for dag. Det settes ikke grenser for hva som kan brukes av utspekulerte falsknerier når hensikten er å rakke ned på Israel, skriver Rachel Suissa. Bildet: Aksjonsgruppen for Palestina demonstrerer utenfor den tyske ambassaden i Oslo. Anklager Tyskland for medvirkning til folkemord. Foto: Fredrik Varfjell / NTB