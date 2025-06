Norge IDAG

Midtøsten Elon Musk har gjort tiltak for å hjelpe sivile iranere å komme seg på internett. Foto: NTB/AP/Susan Walsh

Tok grep:

Elon Musk aktiverte satelitt over Teheran

Milliardæren Elon Musk annonserte på sosiale medier-plattformen X at han har aktivert satellittkommunikasjonssystemet Starlink i Iran etter at Teheran kuttet internettilgangen for innbyggere i kjølvannet av israelske angrep mot landets atomprogram tidlig fredag ​​morgen.