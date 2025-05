Norge IDAG

Omkring 300 Israel-venner stilte opp på torget i Stavanger for å markere sin støtte til Israel i uken der Israel runder 77 år siden gjenopprettelsen i 14. mai 1948. Foto: Privat

Bjarne Bjelland:

– En absolutt vellykket markering for Israel i Stavanger

Omkring 300 Israel-venner stilte opp på torget i Stavanger for å markere sin støtte til Israel i uken der Israel runder 77 år siden gjenopprettelsen i 14. mai 1948. Arrangørene er svært fornøyd. Det var 30-40 motdemonstranter som ropte slagord, som er forbudt i eksempelvis Tyskland, med krav om folkemord på Israel: «Palestine will be free, from the river to the sea».