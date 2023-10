En gledesfest for alle

Det nye Jerusalem: – Mange kristne tolker det slik at høstfestene er et bilde på den kommende dommen (Rosh Hashana og Yom Kippur) og deretter den evige feiringen i det nye Jerusalem (Løvhyttefesten). I mellomtiden gleder vi oss over å dra til Israel og feire med jøder og kristne fra hele verden, skriver Trine Overå Hansen. Foto: Ill.: AH