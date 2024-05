Norge IDAG

«JEG BLOKKERER DEG»: Klar melding fra Sint Mann. Foto: Faksimile

En tirade av utskjelling på telefonen

Undertegnede ble utsatt for et stormangrep på telefon i dag, så høyt at min datter sperret øynene opp over tiraden som raste mot meg. Det var en Sint Mann som skrek på norsk, og raseriet skyldtes at jeg dekker Israel i mine reportasjer, på en måte som denne aktuelle Sinte Mannen slett ikke var begeistret for. Snarere tvert imot.