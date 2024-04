Norge IDAG

Michael Brown, Sam Storms, Justin Peters og Sam Storms diskuterer om hva som skal gjelde for å være vranglære og hvem som skal gjelde for å være en falsk profet. Foto: Screengrab/American Gospel/YouTube/The Christian Post.

Amerikanske bibellærere uenige:

Er Benny Hinn, Sid Roth og Mike Bickle falske profeter?

Podkastverten Michael Brown samlet tre andre bibellærere til en fire timer lang diskusjon om hva som skal gjelde for å være falsk lære og hvem som skal gjelde for å være en falsk profet - og heller ikke Martin Luther slapp unna et kritisk lys.