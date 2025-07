Norge IDAG

stortingsvalg: Til høstens stortingsvalg er det viktig å stemme på partier som er tydelige på at de vil beskytte oss mot EU og all annen globalisme, mener Dan Odfjell. Foto: NID Arkiv

Dan Odfjell:

Er det politisk syke europeiske kontinentet tapt?

Christian Skaug som er skribent for Document.no sa det slik: «I et Europa som er på vei ned i massemigrasjon, islam, sikkerhetspolitikk over evne, selvskadende energipolitikk og egen dumhet, fremstår nå (symbolene på forfallet) som synlige for alle med øyne i hodet.