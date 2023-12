David Millard:

Israels rakettforsvar, Iron Dome, tar ned raketter som regner fra himmelen over kystbyen Ashkelon 11. mai 2023. Over 50,000 ukrainere har flyttet til Israel etter at Russland invaderte hjemlandet. Men heller ikke i Israel unngår de å bli angrepet. Etter at palestinske terrorister invaderte Israel og myrdet over 1000 sivile, er det sendt mange tusen raketter fra Gazastripen mot den israelske sivilbefolkningen. Foto: AP Photo/Tsafrir Abayov, File/NTB.