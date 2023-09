Norge IDAG

STÅR PÅ: Monica og Per de Lange holder det fortsatt gående som sangektepar. Bildet er fra en nylig opptreden. Foto: Nils-Petter Enstad.

Et halvt århundre med gitar og kontrabass

Etter over 50 år er håret gråere, men sanggleden har ikke bleknet for ekteparet Monica og Per de Lange. De reiser fortsatt rundt med både kristne og andre sanger på repertoaret.