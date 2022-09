Norge IDAG

Ny bevegelse: – Vi kan være vitne til en ny bevegelse i Europa, av en ny generasjon Ja-til-livet-folk og spesielt ungdom. Det er folk som har kapasitet og frihet til å faktisk gjøre noe. Det er hva jeg ser i Vesten mer enn noen gang, sier Tomislav Cunovic. Foto: Privat

Europeisk visjonær for det ufødte barn

Tomislav Cunovic er en kroatisk-tysk advokat med livets ukrenkelige verdi som hjertesak. I programet «Insight with pastor Torp», forteller Cunovic om bevegelsen «40 Days for Life», som han leder i Tyskland, om den åndelige tilstanden i Tyskland og Kroatia, og om Ordo Iuris, juristene for livet Og om hvordan han møtte sin colombianske kone!