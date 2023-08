Norge IDAG

Fra Ailen Myrli Wisnæs' 60-års dag på Beit Betania i Jerusalem. Foto: Hjerte For Israel

Hjerte For Israel:

– Vi ønsker å velsigne jødene og hjelpe dem som trenger det mest

Hjerte For Israel er den norske pinsebevegelsens arbeid i Israel. De tar imot opp til 20 volontører om gangen. – Har du et hjerte for Israel, kan et opphold som volontør gi deg en opplevelse du aldri vil glemme, sier bestyrerparet ved Beit Betania til Norge IDAG.