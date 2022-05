BRUTALT: – Dette er en trist dag for norsk bistandspolitikk og for alle som er opptatt av bekjempe fattigdom i verden, og en brutal dag for de tusenvis av barn og unge som fratas muligheten til å gå på skole eller få viktig helsehjelp i de fattigste delene av verden, sier Kjell Ingolf Ropstad (KrF). Foto: Ole Berg-Rusten / NTB