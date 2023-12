Norge IDAG

Leder av abortutvalget, Kari Sønderland, under fremleggelsen av Abortutvalgets rapport. Foto: Heiko Junge / NTB

Abortutvalget:

Flertall vil utvide grensen for selvbestemt abort til uke 18

Et flertall av medlemmene i abortutvalget, 10 av 13 medlemmer, går inn for å utvide grensen for selvbestemt abort fra uke 12 til utgangen av uke 18.