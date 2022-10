Norge IDAG

President Joe Biden må se at amerikanere flest gir ham og Demokratene skylden for den høye inflasjonen i landet. Foto: Carolyn Kaster/AP/NTB

Ny undersøkelse i USA:

Flertallet gir Biden skylden for skakkjørt økonomi

En ny meningsmåling fra CBS News viser at republikanerne sannsynligvis vil ta kontroll over Representantenes hus etter mellomvalget i november. Spørsmål om økonomi varsler enda verre nyheter for president Joe Biden.