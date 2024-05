Norge IDAG

NEW YORK: Benjamin Netanyahu talte til FNs Hovedforsamling i 2023. Foto: NTB/AP/Mary Altaffer

Finn Jarle Sæle:

Hva er argumentene mot FNs vedtak av «palestinsk stat» i Gaza?

Vi har før skrevet at det vil oppfattes i hele verden som at FN til syvende og sist belønner terror og terrorister. Med god grunn demonstrerte Israels FN-ambassadør at FN med dette makulerte sine egne pakts bestemmelser. Hamas er verken stat eller fredselskende, men registrert av EU som terrororganisasjon.