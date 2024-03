Norge IDAG

ENTYDIG: Mandag var FNs sikkerhetsråds enstemmige i sin konklusjon. Foto: FN / SCANPIX /HO

USA la ikke ned veto denne gangen:

FNs sikkerhetsråd krever full våpenhvile

FNs sikkerhetsråd stemte mandag for å godkjenne en resolusjon som krever en umiddelbar humanitær våpenhvile i Gaza under den muslimske hellige måneden Ramadan som slutter om to uker, og krever også umiddelbar og betingelsesløs løslatelse av de israelske gislene.