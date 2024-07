Forstår Erna Solberg hva hun holder på med?

«Proposjonalt»: Vi er usikre på hva Erna Solberg mener å forstå med at Israels forsvar mot terrorisme ikke er «proporsjonalt.» Vi har hørt mange si noe liknende. De prøver å innbille folk at det er noe i folkeretten som krever «proporsjonalitet» i bruk av virkemidler og at antall falne skal være omtrent likt på begge sider. Men slik er det ikke, skriver artikkelforfatteren. Foto: NTB