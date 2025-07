Norge IDAG

– Mens Svein-Magne Pedersen ba frelsesbønnen med oss, – valgte jeg å åpne opp og ta imot Jesus, forteller Alisa Jane Midtrød fra Alversund, nord for Bergen. Foto: Privat

Alisa Jane Midtrød:

– Første gang jeg opplevde Guds nærvær – forsto jeg ikke at det var Gud selv...

Vitnesbyrd: I år 2004 skjedde noe som endret livet mitt for alltid. Min venninne, Randi, var blitt nesten blind på høyre øye. Legene sa de ikke kunne hjelpe henne. En dag ringte hun og sa at hun skulle på et «helbredelsesmøte». – Jeg blir med, sa jeg.