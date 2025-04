Norge IDAG

Prinsesse Ingrid Alexandra hilser på Islands president Halla Tómasdóttir da hun og hennes ektemann Björn Skúlason ankom Slottsplassen tirsdag. Dette er første gang prinsessen deltar under et utenlandsk statsbesøk i Norge. Foto: Javad Parsa / NTB

Første statsbesøk for prinsesse Ingrid Alexandra (21)

Prinsesse Ingrid Alexandra deltok tirsdag for første gang under et utenlandsk statsbesøk i Norge, da Islands president ble tatt imot på Slottsplassen.